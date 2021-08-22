Мюнхенська Баварія навіть після старту сезону продовжує працювати над підсиленням першої команди. Незабаром обойму Юліана Нагельсманна поповнять відразу два новачки.

"Ротен" узгодили ще два трансфери, повідомляє Bayern & Germany.

РБ Лейпциг зібрався врятувати кар'єру "нового Погба" – він в опалі Барселони

Мюнхенці перебувають за крок від підписання лідера РБ Лейпциг Забітцера та атакувального хавбека Тулузи Адлі. У понеділок дует виконавців повинен пройти медогляд. Спортдир Баварії Хасан Саліхаміджіч вже закрив деталі угод щодо обох виконавців.

До слова, 21-річний Амін Адлі в сезоні 2020/21 провів 33 матчі в Лізі 2, в яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Натомість Марсель Забітцер у нинішній кампанії вже відіграв 2 поєдинки за саксонців.

Баварія виграла Суперкубок: неготовність Борусії Д до топ-матчів, сирість футболу Нагельсманна і велич Лєвандовскі