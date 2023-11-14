На своєму офіційному сайті чинний чемпіон Німеччини оголосив про трансфер вінгера Аделаїди Юнайтед Несторі Іранкунди.

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Футболіст приєднається до Баварії 1 липня 2024 року після того, як йому виповниться 18 років. Іранкунда має досвід виступу за молодіжну команду Австралії. Він також викликався до основної національної збірної, але ще не дебютував за неї.

За інформацією Bayern & Germany, Баварія заплатить за Несторі 750 тисяч євро плюс бонуси, які можуть збільшити суму до трьох мільйонів.

В поточному сезоні Іранкунда зіграв за Аделаїда Юнайтед в чотирьох матчах. В його активі один забитий м'яч.

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