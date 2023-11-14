Оформити хет-трик у Лізі чемпіонів – неабияке досягнення. Що й казати, коли три м’ячі забивали після виходу на заміну.

Наприкінці жовтня нападник Порту Еванілсон став сьомим в історії групового етапу ЛЧ, кому вдалося забити тричі після появи з лави запасних. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR пригадує усі випадки аналогічні випадки в історії турніру.

Уве Рьослер

09.12.1998, Кайзерслаутерн – ГІК 5:2

Вихід на заміну: 37'

Хвилини голів: 43', 61', 80'

Німець був чи не єдиною світлою плямою у складі Манчестер Сіті, який 1996-го вилетів із Прем’єр-ліги. Невдовзі Рьослер повернувся на батьківщину – підписав контракт із сенсаційним чемпіоном Кайзерслаутерном. Саме у складі цієї команди Уве провів один із найкращих матчів у кар’єрі. У заключному поєдинку групового етапу Рьослер оформив хет-трик після виходу на заміну. Більше у Лізі чемпіонів він не забивав.

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Вальтер Пандіані

07.03.2001, Депортіво – ПСЖ 4:3

Вихід на заміну: 46'

Хвилини голів: 57', 76', 84'

Уругвайський нападник провів у Лізі чемпіонів чотири сезони, а його видатне досягнення відбулося у дебютному розіграші. У битві з ПСЖ Хав’єр Ірурета випустив Пандіані одразу по перерві, адже його команда горіла 0:2. На старті другого тайму ПСЖ забив ще раз, проте саме Пандіані розпочав один із великих камбеків Депортіво. Вальтер відзначився першим, третім та четвертим голами іспанців.

Хосеба Льоренте

21.10.2008, Вільяреал – Ольборг 6:3

Вихід на заміну: 46'

Хвилини голів: 67', 70', 84'

Ще один суперсаб іспанської команди, якого довелося чекати сім років. Мануель Пеллегріні не був задоволений першим таймом своєї команди проти Ольборга – 2:2. Тож на другий тайм випустив 28-річного Льоренте, котрий спрацював ідеально та забив два наступні голи "жовтої субмарини". Крім того, Хосеба відзначився і шостим забитим м’ячем, що дозволило матчу на Естадіо де ла Кераміка ввійти в історію зі статусом одного з найбільш результативних за час проведення ЛЧ.

Кіліан Мбаппе

22.10.2019, Брюгге – ПСЖ 0:5

Вихід на заміну: 52'

Хвилини голів: 61', 79', 83'

Нову еру хет-триків із заміни розпочав 20-річний Кіліан Мбаппе. Нападник ПСЖ після виходу на поле організував чотири м’ячі: тричі забив сам і ще раз асистував Мауро Ікарді.

Маркус Рашфорд

28.10.2020, Манчестер Юнайтед – Лейпциг 5:0

Вихід на заміну: 63'

Хвилини голів: 74', 78', 90+2'

Попри шість голів у шести матчах Рашфорда, у тому сезоні МЮ не зумів вийти з групи. Бенефісом Маркуса став матч із Лейпцигом. На момент, коли Рашфорд оформив дубль, його команда здобула право на пробиття пенальті. Утім до позначки підійшов Антоні Марсьяль, який пенальті і заробив. Проте через кілька хвилин Маркус таки оформив хет-трик, забивши з гри.

Мохамед Салах

12.10.2022, Рейнджерс – Ліверпуль 1:7

Вихід на заміну: 68'

Хвилини голів: 76', 80', 81'

Унікальний випадок. Найбільш пізній вихід на поле суперсаба і найшвидший хет-трик в історії ЛЧ (6 хвилин та 12 секунд). Сумнівно чи хтось зможе покращити досягнення Мохамеда Салаха.

Еванілсон

25.10.2023, Антверпен – Порту 1:4

Вихід на заміну: 44'

Хвилини голів: 46', 69', 84'

Свій перший гол у Лізі чемпіонів бразилець забив аж у 14-му поєдинку – це трапилося у жовтні минулого року. Натомість у поточному розіграші турніру нападник Порту забив вже чотири рази (усі – Антверпену). Еванілсон вийшов на заміну наприкінці першого тайму замість травмованого Венделла. На той момент його команда програвала чемпіону Бельгії, однак у другому таймі перевернула гру завдяки саме Еванілсону.