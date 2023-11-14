На своем официальном сайте действующий чемпион Германии объявил о трансфере вингера Аделаиды Юнайтед Нестори Иранкунды.

Бавария с дублем Кейна перестреляла Хайденхайм и возглавила Бундеслигу, Штутгарт одолел Боруссию Д и сдвинул ее с топ-3.

Футболист присоединится к Баварии 1 июля 2024 года после того, как ему исполнится 18 лет. Иранкунда имеет опыт выступления за молодежную команду Австралии. Он также вызывался в основную национальную сборную, но еще не дебютировал за нее.

По информации Bayern & Germany, Бавария заплатит за Нестори 750 тысяч евро плюс бонусы, которые могут увеличить сумму до трех миллионов.

В текущем сезоне Иранкунда сыграл за Аделаида Юнайтед в четырех матчах. В его активе один забитый мяч.

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