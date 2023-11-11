Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Баварія – Хайденхайм – 4:2

Голи: Кейн, 14, 44, Геррейро, 72, Шупо-Мотінг, 85 – Кляйндінст, 67, Бесте, 70

Штутгарт – Борусія Д – 2:1

Голи: Ундав, 43, Гірассі, 83 (п.) – Фюлькруг, 36

Нереалізований пенальті: Фюхріх, 10 (Штутгарт)

Аугсбург – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Деміровіч, 53 – Вегхорст, 23

Дармштадт – Майнц – 0:0

Бохум – Кельн – 1:1

Голи: Дашнер, 25 – Зельке, 54

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Баварія здобула непросту перемогу над Хайденхаймом. Кейн до перерви оформив дубль і, здавалось, зняв всі питання щодо переможця. Однак, після відпочинку новачко Бундесліги протягом трьох хвилин відновив статус-кво, шокувавши вболівальників "Ротен". Проте святкували гості недовго – Геррейро дуже швидко знову вивів мюнхенців вперед, а наприкінці зустрічі Шупо-Мотінг влучним ударом вивів Баварію на вершину турнірної таблиці.

У центральному матчі туру Штутгарт приймав Борусію Д. Кобель на 10-й хвилині порушив правила і "привіз" у свої ворота одинадцятиметровий. Грегору, однак, вдалось реабілітуватись – він потягнув удар з позначки від Фюхріха. Наприкінці тайму Фюлькруг вивів дортмундців вперед, але на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Швейцарський кіпер "джмелів" не заспокоївся і заробив ще один пенальті у свої ворота. Цього разу бити взявся Гірассі і не схибив. Поразка коштувала Борусії третьої сходинки, на яку піднявся Штутгарт.

Ще у двох зустрічах було зафіксовано нічиї. Аугсбург і Хоффенхайм обмінялись м'ячами, тоді як Дармштадт і Майнц цього вечора обійшлись без голів.

В останньому матчі дня Бохум без Ордеця втратив перемогу на Кельном. Рурці до середини тайму створили низку моментів поблизу воріт найгіршої команди Бундесліги, однак змогли реалізувати лише один, коли Дашнер був першим на добиванні. Одразу по перерві Зельке відновив статус-кво. Дашнер міг оформити дубль, але його удар прийняла на себе стійка. Справжнім героєм другого тайму став Марвін Швебе – кіпер Кельна цього вечора упіймав справжній кураж. Зрештою, все завершилось миром: Бохум залишився чотирнадцятим, а Кельн останнім.

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