Фюріх хоче перейти в Баварію, коли настане час йти на підвищення зі Штутгарта, повідомляє GGFN з посиланням на Bild. На вінгера також претендують Байєр, Лейпциг і дортмундська Борусія, однак він з дитинства вболіває за Баварію.

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Влітку Фюріха можна підписати за безцінь, активувавши клаусулу в розмірі 23,5 мільйона євро. Баварія оцінює, наскільки трансфер потрібен, зважаючи на високу конкуренцію на флангах атаки: Сане, Гнабрі, Коман, Сарагоса, Тель.

Кріс – лідер сенсаційного Штутгарта, який в цьому сезоні бореться з Баварією за друге місце та Лігу чемпіонів. У нього 7 голів і 7 асистів за 28 турів Бундесліги. Фюріх грав за збірну Німеччини у березневих матчах і розраховує поїхати на Євро-2024.