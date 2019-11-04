Баварія не звільняла Ковача, – Bild

Стали відомі нові подробиці навколо звільнення Ніко Ковача з посади наставника мюнхенської Баварії.

Журналіст німецького видання Sport Bild Крістіан Фальк на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що причиною такого поспішного звільнення фахівця стало те, що він сам подав у відставку, яку керівництво Баварії прийняло.

Ковач отримав два матчі на виправлення ситуації в Баварії, – Bild

Нагадаємо, раніше саме це видання стверджувало, що Ніко Ковач може бути звільнений з Баварії, якщо провалиться у наступних двох зустрічах. Вирішальною могла стати також і поразка від Олімпіакоса у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Однак, 48-річний спеціаліст не став чекати "судного дня" і, взявши відповідальність за невдачі команди на себе, подав у відставку.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру Бундесліги баварці були розгромлені попередньою командою Ковача – франкфуртським Айнтрахтом – 5:1. Ця поразка опустила мюнхенців на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Німеччини.

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