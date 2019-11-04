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Баварія не звільняла Ковача, – Bild

11:35 584 Читать на русском
Баварія не звільняла Ковача, – Bild
Ніко Ковач / Getty Images

Стали відомі нові подробиці навколо звільнення Ніко Ковача з посади наставника мюнхенської Баварії.

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

Журналіст німецького видання Sport Bild Крістіан Фальк на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що причиною такого поспішного звільнення фахівця стало те, що він сам подав у відставку, яку керівництво Баварії прийняло.

Ковач отримав два матчі на виправлення ситуації в Баварії, – Bild

Нагадаємо, раніше саме це видання стверджувало, що Ніко Ковач може бути звільнений з Баварії, якщо провалиться у наступних двох зустрічах. Вирішальною могла стати також і поразка від Олімпіакоса у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Однак, 48-річний спеціаліст не став чекати "судного дня" і, взявши відповідальність за невдачі команди на себе, подав у відставку.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру Бундесліги баварці були розгромлені попередньою командою Ковача – франкфуртським Айнтрахтом – 5:1. Ця поразка опустила мюнхенців на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Німеччини.

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Ніко Ковач Ніко Ковач Айнтрахт Франкфурт - Баварія Баварія Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина
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