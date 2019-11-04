Бавария не увольняла Ковача, – Bild

Стали известны новые подробности вокруг увольнения Нико Ковача с поста наставника мюнхенской Баварии.

Журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в Твиттере сообщил, что причиной такого поспешного освобождения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство Баварии приняло.

Ковач получил два матча на исправление ситуации в Баварии, – Bild

Напомним, ранее именно это издание утверждало, что Ковач может быть уволен из Баварии, если провалится в следующих двух встречах. Решающим могло стать также и поражение от Олимпиакоса в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Однако, 48-летний специалист не стал ждать "судного дня" и, взяв ответственность за неудачи команды на себя, подал в отставку.

Напомним, в матче 10-го тура Бундеслиги баварцы были разгромлены предыдущей командой Ковача – франкфуртским Айнтрахтом – 5:1. Это поражение опустило мюнхенцев на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии.

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