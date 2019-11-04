toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАВАРИЯ

Бавария не увольняла Ковача, – Bild

11:39 87 Читати українською
Бавария не увольняла Ковача, – Bild
Нико Ковач / Getty Images

Стали известны новые подробности вокруг увольнения Нико Ковача с поста наставника мюнхенской Баварии.

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в Твиттере сообщил, что причиной такого поспешного освобождения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство Баварии приняло.

Ковач получил два матча на исправление ситуации в Баварии, – Bild

Напомним, ранее именно это издание утверждало, что Ковач может быть уволен из Баварии, если провалится в следующих двух встречах. Решающим могло стать также и поражение от Олимпиакоса в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Однако, 48-летний специалист не стал ждать "судного дня" и, взяв ответственность за неудачи команды на себя, подал в отставку.

Напомним, в матче 10-го тура Бундеслиги баварцы были разгромлены предыдущей командой Ковача – франкфуртским Айнтрахтом – 5:1. Это поражение опустило мюнхенцев на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии.

Унион переиграл Герту, Айнтрахт уничтожил Баварию, РБ Лейпциг забил восемь голов Майнцу: 10-й тур Бундеслиги, суббота

blog_ava
Попов объяснил, почему отметил гол в ворота Львова поцелуем Вербича
09:38
268
Теги
Нико Ковач Нико Ковач Айнтрахт Франкфурт - Бавария Бавария Бавария Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
17
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук