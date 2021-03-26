Екс-президент Баварії Улі Хьонесс розповів про гучний трансфер, який мюнхенці намагались організувати раніше.

"Колись Баварія хотіла підписати Ібрагімовіча, але ми не змогли дійти навіть до стадії переговорів, оскільки вимоги Златана були богоподібними", – цитує Хьонесса Goal.

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Нагадаємо, у своїй тривалій кар'єрі шведський нападник встиг пограти за Ювентус, Барселону, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та інші топ-клуби. Зараз Златан захищає кольори Мілана.

У нинішньому сезону Серії А 39-річний Ібра провів 15 матчів, в яких забив стільки ж м'ячів.

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