Мюнхенці шукають нового оборонця, щоб посилити свою команду. Томас Тухель хоче залучити до Баварії гравця, з яким вже працював раніше.

Челсі та Рома узгодили оренду Лукаку – провальний форвард погодився на зменшення зарплатні

Як повідомляє Evening Standard, чинного чемпіона Німеччини зацікав Трево Чалоба з Челсі. Мюнхенці хотіли орендувати захисника, але отримали відмову. Лондонці погодяться відпустити гравця тільки при оформленні повноцінного трансферу. Челсі вимагає за Чалобу 50 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що 24-річний захисник – вихованець "синіх". За першу команду Чалоба зіграв в 63 матчах, в яких забив чотири голи та оформив один асист. В сезоні 2023/24 Трево ще жодного разу не з'являвся на полі.

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