Мюнхенцы ищут нового защитника, чтобы усилить свою команду. Томас Тухель хочет привлечь в Баварию игрока, с которым уже работал ранее.

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Как сообщает Evening Standard, действующего чемпиона Германии заинтересовал Трево Чалоба из Челси. Мюнхенцы хотели арендовать защитника, но получили отказ. Лондонцы согласятся отпустить игрока только при оформлении полноценного трансфера. Челси требует за Чалобу 50 миллионов фунтов.

Напомним, что 24-летний защитник – воспитанник "синих". За первую команду Чалоба сыграл в 63 матчах, в которых забил четыре гола и оформил один ассист. В сезоне 2023/24 Трево еще ни разу не появлялся на поле.

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