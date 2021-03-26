Экс-президент Баварии Ули Хенесс рассказал о громком трансфере, который мюнхенцы пытались организовать раньше.

"Когда-то Бавария хотела подписать Ибрагимовича, но мы не смогли дойти даже до стадии переговоров, поскольку требования Златана были богоподобными", – цитирует Хенесса Goal.

Ибрагимович удивлен, что стадион сборной Швеции не назван в его честь

Напомним, в своей длительной карьере шведский нападающий успел поиграть за Ювентус, Барселону, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и другие топ-клубы. Сейчас Златан защищает цвета Милана.

В нынешнем сезоне Серии А 39-летний Ибра провел 15 матчей, в которых забил столько же мячей.

Отбор на ЧМ-2022: Греция шокировала Испанию, Италия переиграла британцев, Ибрагимович победно вернулся в сборную Швеции