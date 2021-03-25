Ібрагімовіч здивований, що стадіон збірної Швеції не названий на його честь
Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімовіч продовжує підтримувати свій образ після повернення до лав національної команди.
"Я тут для того, щоб допомогти. Я просто радий повернутися через п'ять років. Бути у збірній у 39 років ... Пишаюся цим. Я нічого не вимагаю, я хочу лише внести свій вклад і допомагати настільки довго, наскільки зможу.
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Я давно не був на Френдс Арені. У мене лише хороші спогади про цей стадіон. Хіба що вони досі його не перейменували в мою честь, а варто було б", – наводить слова Ібрагімовіча vi.nl.
Додамо, що повернення Златана до лав національної команди вийшло успішним – скандинави мінімально обіграли Грузію (1:0), а Ібра віддав вирішальний пас, з якого забив Клаесон.
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