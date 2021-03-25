"Я тут для того, щоб допомогти. Я просто радий повернутися через п'ять років. Бути у збірній у 39 років ... Пишаюся цим. Я нічого не вимагаю, я хочу лише внести свій вклад і допомагати настільки довго, наскільки зможу.

Ібрагімовіч став найбільш віковим гравцем в історії збірної Швеції

Я давно не був на Френдс Арені. У мене лише хороші спогади про цей стадіон. Хіба що вони досі його не перейменували в мою честь, а варто було б", – наводить слова Ібрагімовіча vi.nl.

Додамо, що повернення Златана до лав національної команди вийшло успішним – скандинави мінімально обіграли Грузію (1:0), а Ібра віддав вирішальний пас, з якого забив Клаесон.

ЧС-2022: Греція шокувала Іспанію, Італія не побачила британців, Ібрагімовіч переможно повернувся у збірну Швеції