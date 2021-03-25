ЧС-2022, 1-й тур кваліфікації

Група B

Іспанія – Греція – 1:1

Голи: Мората, 33 – Бакасетас, 56 (пен)

Швеція – Грузія – 1:0

Гол: Клаесон, 35

Група C

Італія – Північна Ірландія – 2:0

Голи: Берарді, 14, Іммобіле, 39

Група F

Молдова – Фарерські острови – 1:1

Голи: Ніколаєску, 9 – Ольсен, 83

Греція завітала до грізної Іспанії одразу ж в першому турі відбору на ЧС-2022. Підопічні Луїса Енріке влаштували "гостинний" прийом, впевнено переважаючи у дебюті зустрічі. Зрештою, це переросло у гол Морати – форвард реалізував вихід віч-на-віч після пасу з глибини. У другому таймі Бакасетас відповів підопічним Енріке, впевнено забивши з пенальті. "Фурія Роха" побігла відіграватись, але балканці всіма силами оборонялись і вистояли. Сенсаційні 1:1 – Іспанія та Греція ділять 2 та 3 сходинки групи В.

Зауважимо, день був особливим для Серхіо Рамоса, адже він провів 179-й поєдинок за національну команду та вийшов на друге місце за кількістю матчів за збірну. Світовий рекорд належить єгиптянину Ахмеду Хассану (184 зустрічі).

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В іншому матчі Швеція приймала Грузію. Двобій із перших хвилин розпочав Златан Ібрагімовіч, оформивши повернення в збірну одразу з рекордом та асистом. На 35 хвилині він віддав на Клаесона, який і вивів скандинавів вперед. Збірна Грузії намагалась відігратись, але спроби були марними. Швеція очолила групу В, а грузини посіли останню сходинку.

Італія вдома зустрічалась із Північною Ірландією. "Скуадра адзурра" не зустріла серйозного опору від суперника з Британії, відвантаживши вже у першому таймі два м'ячі (відзначились Берарді та Іммобіле). По перерві підопічні Манчіні грали у своє задоволення, зважаючи на рахунок. За підсумками першого туру збірна Італії розташувалась на другій сходинці групи С, Північна Ірландія – остання.

Молдова приготувала холодний душ для команди з Фарерських острів. Вже на 9 хвилині результативним ударом у воротах "червоно-синьо-білих" відзначився Ніколаєску, після чого гра помітно заспокоїлась. Фарери точно не були задоволені таким сценарієм, а тому наприкінці зустрічі зрівняли рахунок. У підсумку – 1:1. Команди поділили 4 та 5 сходинки групи F.

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