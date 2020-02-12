Баварія налаштована продати чемпіона світу заради нових трансферів

Півзахисник Баварії Корентен Толіссо, ймовірніше за все, покине команду після закінчення нинішнього сезону.

Мюнхенський клуб прийняв рішення попрощатися з французом в літнє трансферне вікно, щоб заробити гроші для покупки нових футболістів. Більш того, Корентен очолює список потенційних продажів Баварії, стверджує Bild.

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Додамо, що Толіссо захищає кольори німецького клубу з 2017 року. Раніше він виступав за Ліон, вихованцем якого є. Сума трансферу гравця в Баварію склала 41,5 млн.

У нинішньому сезоні 25-річний півзахисник взяв участь в 10 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 1 гол. Відзначимо, що Толіссо у складі збірної Франції став тріумфатором ЧС-2018.

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