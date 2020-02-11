Коутінью не хоче повертатись в Барселону та сподівається на прихильність Баварії

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью відмовляється повертатись у каталонський клуб.

Філіппе Коутінью заявив керівництву Барселони, що не хоче повертатись до табору "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

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27-річний бразилець розраховує залишитись в Баварії, кольори якої зараз захищає на правах оренди. Мюнхенці також не проти зберегти Філіппе, але компенсація у 120 млн не влаштовує керівництво клубу. Боси чинного чемпіона Німеччини готові заплатити за хавбека не більше 80 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Коутінью провів 19 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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