Чемпіони Бундесліги прагнуть повернути Усмана Дембеле в Німеччину, де він вийшов на світовий рівень.

У Дембеле влітку завершується контракт з Барселоною. Француз відмовився підписувати нову угоду, а його агенти шукають варіанти для трансферу. Усмана хоче запросити ПСЖ та англійський топ-клуб. Останнім часом посилений інтерес до футболіста проявляє Баварія, повідомляє L'Équipe.

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Мюнхенці готують для Дембеле контракт на 4 роки із зарплатою 18 млн євро. Усман може стати заміною Сержу Гнабрі, з яким Баварія не може узгодити новий контракт.

За інформацією Bild, Юліан Нагельсманн проаналізував ігрові якості Дембеле та готовий з ним працювати. Баварія досі тягнула з переговорами, бо спершу хотіла впевнитися, що Дембеле успішно залікував травму.

Травми переслідують Усмана протягом всього період у в Барселоні. За 5 років у Каталонії француз провів лише 150 матчів і забив 32 голи. Хоча перед тим провів грандіозний сезон за дортмундську Борусію.

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