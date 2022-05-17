Чемпионы Бундеслиги стремятся вернуть Усмана Дембеле в Германию, где он вышел на мировой уровень.

У Дембеле летом истекает контракт с Барселоной. Француз отказался подписывать новое соглашение, а его агенты ищут варианты для трансфера. Усмана хочет пригласить ПСЖ и английский топ-клуб. В последнее время усиленный интерес к футболисту проявляет Бавария, сообщает L'Équipe.

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Мюнхенцы готовят для Дембеле контракт на 4 года с зарплатой в 18 млн евро. Усман может стать заменой Сержу Гнабри, с которым Бавария не может согласовать новый контракт.

По информации Bild, Юлиан Нагельсманн проанализировал игровые качества Дембеле и готов с ним работать. Бавария до сих пор тянула с переговорами, потому что сначала хотела убедиться, что Дембеле успешно залечил травму.

Травмы преследуют Усмана в течение всего периода в Барселоне. За 5 лет в Каталонии француз провел всего 150 матчей и забил 32 гола. Хотя прежде провел грандиозный сезон за дортмундскую Борусию.

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