Герой ЧС-2022 поїхав підкорювати Саудівську Аравію в команду Неймара
Колишній голкіпер Севільї Ясін Буну підписав контракт з Аль-Хілялем, в складі якого виступає Неймар.
Аль-Хіляль з Саудівської Аравії оголосив про про підписання марокканського голкіпера Яссіна Буну з іспанської Севільї. Про це пише клубна прес-служба.
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Контракт між гравцем і клубом розрахований на три роки – до літа 2026. Фінансових аспектів особистого контракту Буну не повідомляється.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 19 мільйонів євро + 2 мільйони бонусів.
Буну є одним із головних героїв успіху збірної Марокко з футболу на ЧС-2022. Зі своєю національною командою він вийшов у півфінал Мундіалю в Катарі, пропустивши 5 голів у 6 матчах.
Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Яссін Буну провів 36 матчів за Севілью, в яких пропустив 60 м'ячів.
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