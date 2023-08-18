Райан Гравенберх близок к смене клубной прописки. Футболист не получает игровую практику в команде Тухеля.

Мюнхенская Бавария рассматривает возможность продажи нидерландского полузащитника команды Райана Гравенберха. Об этом пишет немецкое издание TZ.

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Как сообщает источник, первоначально руководство клуба не планировало терять 21-летнего нидерландца, но из-за положения игрока в команде Томаса Тухеля теперь такой вариант вполне реален.

Футболистов интересуют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, последние даже готовы заплатить за него до 30 миллионов евро. Напомним, Райан перешел в мюнхенский клуб из Аякса летом прошлого года за 18,5 миллиона евро.

В своем дебютном сезоне он отыграл 33 матча, отличившись одним голом и 1 результативной передачей.

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