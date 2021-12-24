Баварія вже тривалий час вважається одним із претендентів на підписання норвежця. Втім, гендиректор клубу натякнув, що клуб не збирається боротись за гравця влітку.

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"У нас є Роберт Лєвандовскі. Він і надалі забиватиме 30-40 м'ячів ще кілька наступних років", – лаконічно резюмував Кан в коментарі Süddeutsche Zeitung. Окрім мюнхенців, Холандом цікавляться Реал, Барселона й Манчестер Сіті.

Частину цього сезону Ерлінг пропустив через травму, та все одно встиг награти 16 матчів, у яких відзначився 19 м'ячами й 5 асистами. Влітку 2022-го у силу вступить 75-мільйонна клаусула.

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