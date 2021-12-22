Клуб хоче збільшити зарплатню норвезького бомбардира з 8 до 16 млн євро на рік, повідомляє Bild.

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Борусія має надію, що такі умови змусять Холанда залишитися ще бодай на один сезон. Якщо нападник погодиться, то матиме найбільшу зарплатню у складі "джмелів" (зараз перше місце утримує Ройс з 12 млн на рік). Підкинути грошей готовий і технічний спонсор дортмундців – Puma.

Додамо, що Холанд у поточному сезоні провів 16 матчів, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами.

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