Бавария уже долгое время считается одним из претендентов на подписание норвежца. Но гендиректор клуба намекнул, что клуб не намерен бороться за игрока летом.

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"У нас есть Роберт Левандовски. Он и дальше будет забивать 30-40 мячей еще несколько последующих лет", – лаконично резюмировал Кан в комментарии Süddeutsche Zeitung. Кроме мюнхенцев, Холандом интересуются Реал, Барселона и Манчестер Сити.

Часть этого сезона Эрлинг пропустил из-за травмы, но все равно успел наиграть 16 матчей, в которых отличился 19 мячами и 5 ассистами. Летом 2022 года в силу вступит клаусула в 75 млн евро.

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