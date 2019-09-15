Баварія через травму втратила Алабу перед стартом в Лізі чемпіонів

Захисник Баварії Давід Алаба отримав травму під час розминки перед вчорашнім матчем Бундесліги проти РБ Лейпцига.

У австрійця діагностований розрив м'язового волокна привідного м'яза лівого стегна, повідомляє прес-служба мюнхенців. Терміни його відновлення не уточнюються.

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27-річний Алаба виступає за Баварію з 2009 року. Всього на його рахунку 349 матчів, 30 голів і 46 результативних передач.

Таким чином австрієць точно не допоможе своїй команді у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Вже у середу, 18 вересня, Баварія на своєму полі прийме Црвену Звезду.

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