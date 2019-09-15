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РБ Лейпциг – Баварія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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РБ Лейпциг – Баварія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
РБ Лейпциг – Баварія /Фото РБ Лейпциг

Баварія втратила очки у матчі 4-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Баварія.

45+2’ Еміль Форсберг
 
Роберт Лєвандовскі 3’
3’ Роберт Лєвандовскі
45+2’ Еміль Форсберг

Гості вже на 3-й хвилині відкрили рахунок, завдяки влучному удару основного форварда баварців Роберта Лєвандовскі.

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Проте наприкінці першого тайму арбітр призначив пенальті на користь РБ Лейпциг, який успішно реалізував Форсберг.

Другий тайм відбувся без забитих м'ячів. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 1:1.

Баварія опустилась на третю сходинку турнірної таблиці. РБ Лейпциг очолює перегони.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Баварія Баварія Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Баварія
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