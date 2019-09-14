Баварія зіграла унічию з РБ Лейпциг, Борусія Д розгромила Байєр: 4-й тур Бундесліги, матчі суботи

Відбулись чергові поєдинки 4-го туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 4-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 2:1

Голи: Ріхтер, 35, Нідерлехнер, 43 – Пасієнсія, 73

Борусія Д – Байєр – 4:0

Голи: Пако, 28, Ройс, 51, 90, Геррейеро, 83

Кельн – Борусія М – 0:1

Гол: Плеа, 41

Майнц – Герта – 2:1

Голи: Квайсон, 40, Сен-Жюст, 88 – Груїч, 83

Уніон Берлін – Вердер – 1:2

Голи: Андерсон, 14 (пен.) – Классен, 5, Фюлькруґ, 55

Нереалізований пенальті: Классен (В), 55

Вилучення: Суботіч (У), 89, Шахін, 90+1 (В)

РБ Лейпциг – Баварія – 1:1

Голи: Форсберг, 45+3 (пен.) – Лєвандовскі, 3

Вольфсбург перед матчем з Олександрією не зміг переграти Фортуну

Аугсбург вже в першій половині гри двічі вразив ворота Айнтрахта. Після перерви гості зуміли відквитати один м'яч, але зрівняти рахунок їм так і не вдалось.

Дортмундська Борусія познущалась над Байєром, забивши 4 голи без відповіді. Дублем відзначився Марко Ройс.

Борусія М та Майнц здобули мінімальні перемоги над Кельном та Гертою відповідно.

Уніон Берлін та Вердер обмінялись голами вже на старті поєдинку. Гості на 55-й хвилині забили переможний м'яч. Цікаво, що наприкінці зустрічі команди знову вирішили обмінятись, правда цього разу вже червоними картками.

Баварія на виїзді не змогла здолати РБ Лейциг. Швидкий гол Лєвандовскі уже на 3-й хвилині розкрив гру, а тому й моментів у першому таймі було вдосталь. Наприкінці тайму Забітцер порушив правила у власному штрафному, гравці Баварії вже очікували пенальті, але втрутилась система VAR, за допомогою якої арбітр відмінив одинадцятиметровий. Втім, вже за кілька хвилин він призначив його у протилежні ворота! Ернандес порушив правила, а Форсберг впевнено реалізував – 1:1. У другому таймі обидві команди могли виходити вперед, але жодній не вдалось забити, у підсумку – нічия.

Турнірна таблиця за посиланням.

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