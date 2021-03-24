Контракт універсального футболіста з мадридцями завершується в кінці нинішнього сезону. Компромісу щодо продовження співпраці досягти не вдалося, тому Васкес почав слухати пропозиції інших клубів, повідомляє AS.

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За інформацією видання, наразі фаворитом на підписання 29-річного іспанця стала Баварія. Трансфер поки не закритий, але переговори клубу з представниками футболіста перебувають на завершальній стадії.

Нагадаємо, Лукас Васкес отримав футбольну освіту в системі Реала, куди потрапив у 2008 році. За першу команду "вершкових" іспанець зіграв 237 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 53 результативні передачі. Статистика нинішнього сезону: 31 матч, 2 голи, 7 асистів.

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