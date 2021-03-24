Контракт универсального футболиста с мадридцами завершается в конце нынешнего сезона. Компромисс о продолжении сотрудничества достичь не удалось, поэтому Васкес начал слушать предложения других клубов, сообщает AS.

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По информации издания, пока фаворитом на подписание 29-летнего испанца стала Бавария. Трансфер пока не закрыт, но переговоры клуба с представителями футболиста находятся на завершающей стадии.

Напомним, Васкес получил футбольное образование в системе Реала, куда попал в 2008 году. За первую команду "сливочных" испанец сыграл 237 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 53 результативные передачи. Статистика нынешнего сезона: 31 матч, 2 гола, 7 ассистов.

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