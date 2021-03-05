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Мілан не зможе викупити гравця Манчестер Юнайтед

Контракт Васкеса з мадридцями чинний до літа. Реал може запропонувати своєму вихованцю пролонгувати угоду, але менеджмент міланців сподівається звабити його своєю пропозицією. Конкуренцію Мілану в боротьбі за 29-річного іспанця нібито готовий скласти Наполі.

У нинішньому сезоні Лукас Васкес провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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