Мілан може переманити універсала Реала
Вінгер мадридського Реала Лукас Васкес потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.
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Контракт Васкеса з мадридцями чинний до літа. Реал може запропонувати своєму вихованцю пролонгувати угоду, але менеджмент міланців сподівається звабити його своєю пропозицією. Конкуренцію Мілану в боротьбі за 29-річного іспанця нібито готовий скласти Наполі.
У нинішньому сезоні Лукас Васкес провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.
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