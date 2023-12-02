В субботу, 2 декабря, мюнхенцы должны принимать на своем поле берлинский клуб. Впрочем, встречу пришлось отменить из-за сильного снегопада. Об этом сообщает официальный сайт Баварии.

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На Альянц Арене поле имеет подогрев, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей. Местный общественный транспорт в Мюнхене не будет ходить как минимум до 12 часов дня, а дороги могут быть перекрыты, что усложнит доступ к стадиону. Поэтому организованная поездка болельщиков практически невозможна. Руководство Баварии также обеспокоено тем, что снег с крыши Альянц Арены может упасть на трибуны и травмировать посетителей.

Сейчас клубы согласовывают новую дату матча с Немецкой футбольной лигой. Билеты будут действительны на перенесенную игру.

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