Бавария – Унион Берлин: официально матч перенесли из-за погодных условий
Бавария и Унион Берлин не сыграют в 13-м туре чемпионата Германии.
В субботу, 2 декабря, мюнхенцы должны принимать на своем поле берлинский клуб. Впрочем, встречу пришлось отменить из-за сильного снегопада. Об этом сообщает официальный сайт Баварии.
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На Альянц Арене поле имеет подогрев, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей. Местный общественный транспорт в Мюнхене не будет ходить как минимум до 12 часов дня, а дороги могут быть перекрыты, что усложнит доступ к стадиону. Поэтому организованная поездка болельщиков практически невозможна. Руководство Баварии также обеспокоено тем, что снег с крыши Альянц Арены может упасть на трибуны и травмировать посетителей.
Сейчас клубы согласовывают новую дату матча с Немецкой футбольной лигой. Билеты будут действительны на перенесенную игру.
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