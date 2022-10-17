Баварія обіграла Фрайбург в рамках 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Фрайбург хоч і перед звітним туром розташовувався вище в турнірній таблиці, але вже понад 7 років не може обіграти Баварію. Не вийшло і цього разу. Підопічні Юліана Нагельсманна без проблем відвантажили у ворота суперника 5 "сухих" м'ячів.

Баварія розтрощила Фрайбург, забивши 5 "сухих" голів, Уніон впевнено здолав Борусію Д і закріпився на вершині Бундесліги

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 19 очок та посунула Фрайбург з другого місця. Лідерство утримує берлінський Уніон, який випереджає мюнхенців на 4 залікових пункти.