Бавария – Фрайбург – 5:0 – видео голов и обзор матча
11:06 - Читати українською
Бавария обыграла Фрайбург в рамках 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Фрайбург хоть и перед отчетным туром размещался выше в турнирной таблице, но уже более 7 лет не может обыграть Баварию. Не вышло и в этот раз. Подопечные Юлиана Нагельсманна без проблем отгрузили в ворота соперника 5 "сухих" мячей.
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Благодаря этой победе Бавария набрала 19 очков и сдвинула Фрайбург со второго места. Лидерство удерживает берлинский Унион, опережающий мюнхенцев на 4 зачетных пункта.
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