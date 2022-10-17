Фрайбург хоть и перед отчетным туром размещался выше в турнирной таблице, но уже более 7 лет не может обыграть Баварию. Не вышло и в этот раз. Подопечные Юлиана Нагельсманна без проблем отгрузили в ворота соперника 5 "сухих" мячей.

Бавария разбила Фрайбург, забив 5 "сухих" голов, Унион уверенно одолел Борусию Д и закрепился на вершине Бундеслиги

Благодаря этой победе Бавария набрала 19 очков и сдвинула Фрайбург со второго места. Лидерство удерживает берлинский Унион, опережающий мюнхенцев на 4 зачетных пункта.