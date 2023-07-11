Трансфер 18-летнего таланта оказался гораздо дороже, чем предполагалось, сообщает инсайдер Relevo Тони Хуанмарти.

Реал согласился активировать клаусулу воспитанника Фенербахче, которая составляла 20 млн евро. Однако с учетом разнообразных выплат сумма сделки превышает 50 миллионов. Интересно, что отец Арды получит даже больше, чем турецкий клуб – 23 млн евро в виде комиссии (15) и подписного бонуса (8).

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Жадность мужчины изрядно разозлила руководство "канарок". Боссы Фенербахче считают, что Юмит Гулер специально затеял грязную игру с Барсой, чтобы выбить себе высшие комиссионные. Пренебрегая одновременно интересами стамбульского гранда.

Фенер еще может получить 8 млн евро в виде бонусов, однако речь идет о долгосрочной перспективе (количество проведенных матчей, выигрыш ЗМ, титулы).

Отметим, что перед трансфером в Реал турецкий вундеркинд провел всего два сезона на профессиональном уровне, забивал Динамо в Лиге Европы. Арда имел устную договоренность с Барсой, однако в последний момент выбрал Мадрид.