"Я повторююсь, багато клубів зробили мені пропозиції. Але щойно з'явився варіант із Реалом, решта втратила цінність. Анчелотті зателефонував та розповів, що хоче бачити мене у команді. Він розповів, на якій позиції мене бачити. Було багато розмов.

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Позиція? У центрі поля мені найкомфортніше. Але це не так важливо. Я хочу боротися за місце у складі. Позицію мені підбере тренер. Я добре граю як у центрі, так і праворуч. Оренда? Наразі я не хочу йти в оренду, це не варіант. Маю намір відразу виступати в Реалі", – наводить слова Гюлера видання Marca.

За офіційною інформацією, турок підписав контракт з Реалом на 6 років – до літа 2029. За чутками, ціна трансферу – 20 млн євро + бонуси + 20% від суми наступного продажу.

Нагадаємо, минулого сезону Гюлер грав у складі турецького Фенербахче, за який відзначився 6 голами та 7 результативними передачами у 35 матчах.