Батько Мбаппе вже готує трансфер сина із ПСЖ, – ЗМІ

Зірка парижан Кіліан Мбаппе серйозно налаштований на зміну клубу в це міжсезоння.

Чемпіон світу почувається некомфортно в складі ПСЖ і планує покинути команду, інформує Cadena SER.

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Одна з причин – розчарування в головному тренері Томасі Тухелі, який не дозволив французу стати штатним пенальтистом. 11-метрові в ПСЖ виконували Неймар і Едінсон Кавані, через це Мбаппе не зміг обійти Ліонеля Мессі в боротьбі за "Золотий бутс". Також Кіліан почуває себе в команді відсторонено. Він практично не спілкується з Неймаром.

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Батько Мбаппе вже веде роботу щодо можливого трансферу сина з ПСЖ. Джерело стверджує, що кілька тижнів тому Мбаппе-старший в Цюріху зустрічався з дуже впливовою людиною, яка зацікавлена у послугах молодої зірки.