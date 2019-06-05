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Отец Мбаппе уже готовит трансфер сына из ПСЖ, – СМИ

16:37 93 Читати українською
Отец Мбаппе уже готовит трансфер сына из ПСЖ, – СМИ
Килиан Мбаппе / Reuters

Звезда парижан Килиан Мбаппе серьезно настроен на смену клуба в это межсезонье.

Чемпион мира чувствует себя некомфортно в составе ПСЖ и планирует покинуть команду, информирует Cadena SER.

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Одна из причин – разочарование в главном тренере Томасе Тухеле, который не позволил французу стать штатным пенальтистом. 11-метровые в ПСЖ выполняли Неймар и Эдинсон Кавани, в связи с этим Мбаппе не смог обойти Лионеля Месси в борьбе за "Золотой бутс". Также Килиан чувствует себя в команде отстраненно. Он практически не общается с Неймаром.

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Отец Мбаппе уже ведет работу по возможному трансферу сына с ПСЖ. Источник утверждает, что несколько недель назад Мбаппе-старший в Цюрихе встречался с очень влиятельным человеком, который заинтересован в услугах молодой звезды.

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Трансферы ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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