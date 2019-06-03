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ПСЖ категорично відмовив Барселоні у трансфері Неймара

21:06 553 Читать на русском
ПСЖ категорично відмовив Барселоні у трансфері Неймара
Неймар / Reuters

Барселона не полишає спроб придбати зіркового бразильського форварда ПСЖ Неймара.

Барселона вкотре спробувала придбати Неймара, але отримала категоричну відмову від ПСЖ, повідомляє Radio Monte Carlo.

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Барселона зацікавлена у придбанні бразильського нападаника, однак президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі відкинув будь-яку можливість цього трансфера.

Зазначається, що погані відносини між цими двома клубами, які передували трансферу бразильця в ПСЖ, досі не залагоджені. Саме це і стало головною перешкодою можливого переходу Неймара до складу Барселони.

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Неймар Неймар Франція Трансфери Барселони Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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