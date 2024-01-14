"Працюючи у збірній Білорусі, я часто бував у Мінську. Приходиш до мами – а там весь час йде одне й те саме по телевізору. Вранці біла жінка в окулярах розповідає, як правильно треба харчуватися, а ввечері, ця б**дь Скабєєва. І ось це щодня! Я кажу: "Давайте я вам поставлю супутникову тарілку, щоб ви дивилися не тільки це. Там і спорту більше, і розважальних програм".

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Знаєте, скільки супутникове протрималося? Не більше двох місяців. Напевно, батьки занудьгували за Скабєєвою. Я запитав: "Чому?". Мама каже: "Там треба оплачувати 12 євро на місяць за супутникове". Однак я вже оплатив на рік наперед. Вони просто взяли і відключили.

Після початку війни в Україні було буде важко в спілкуванні з батьками. Дуже складно. Здавалося, що це все – ми різні сім'ї та не хочемо знати одне одного. Передусім все йшло від мене, бо я зайняв дуже жорстку позицію. Вони якось намагалися на мене вплинути, говорили, що я "заблукав". Кликали повертатися, говорили, що держава допоможе", – розповів Хацкевич в ефірі Youtube-каналу Жизнь-малина.

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