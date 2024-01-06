– Александр Глєб фотографується з Азарьонком, ходить на пропагандистські шоу. Як ви вважаєте, він справді ідейний прихильник цього режиму?

– Якщо це свідомий вибір Глєба, то мені дуже шкода. Можливо, це розплата за якісь його помилки, система тримає його за яйця (можливо, йдеться про ДТП зі смертельними наслідками, вчинене Глєбом – прим. автора). Людина всю свою кар'єру грала у європейських чемпіонатах, завжди могла виїхати за кордон.

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Тому він є людиною системи сьогодні. І те, що він ходить з Азарьонком… Якщо це веде мовлення з телебачення і така жовч летить з екранів, то мені дуже страшно за майбутнє покоління білорусів.

Завжди є дві сторони. Моя позиція – ці люди брешуть, і брешуть нахабно. Розсудлива людина може завжди знайти привід, щоб не фотографуватися і не бути в компанії з такими нелюдами, – резюмував Хацкевич в інтерв'ю Charter97.

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