"Работая в сборной Беларуси, я часто бывал в Минске. Приходишь к маме – а там все время идет одно и то же по телевизору. Утром белая женщина в очках рассказывает, как правильно надо питаться, а вечером, эта б**дь Скабеева. И вот это каждый день! Я говорю: "Давайте я вам поставлю спутниковую тарелку, чтобы вы смотрели не только это". Там и спорта больше, и развлекательных программ.

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Знаете, сколько спутниковое продержалось? Не больше двух месяцев. Наверное, родители заскучали по Скабеевой. Я спросил: "Почему?" Мама говорит: "Там нужно оплачивать 12 евро в месяц за спутниковое". Однако я уже оплатил год наперед. Они просто взяли и отключили.

После начала войны в Украине было трудно в общении с родителями. Очень сложно. Казалось, что это все – мы разные семьи и не хотим знать друг друга. Прежде всего, все шло от меня, потому что я занял очень жесткую позицию. Они как-то пытались на меня повлиять, говорили, что я "заблудился". Звали возвращаться, говорили, что государство поможет", – рассказал Хацкевич в эфире Youtube-канала Жизнь-малина.

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