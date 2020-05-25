БАТЕ – Динамо Брест – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Кубка Білорусі

Борисовський БАТЕ переміг брестське Динамо та здобув Кубок Білорусі. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів матчу БАТЕ – Динамо Брест.

Кубок Білорусі 2019/20. Фінал

БАТЕ – Динамо Брест – 1:0

Гол: Волков, 120+1

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Вже на першій хвилині Мілевський намагався ефектно пробити у падінні, але не влучив по м'ячу. На 6-й хвилині хороший момент втратив Нойок, який невдало виконав штрафний метрів з 23-х – м'яч полетів значно вище рамки.

На 19-й хвилині вже БАТЕ міг забивати, проте небезпечний простріл з флангу зумів перервати захисник Динамо. Згодом черговий кутовий БАТЕ призвів до супермоменту – після рикошету м'яч опинився у футболіста БАТЕ в межах воротарського, але Биков у відчайдушному підкаті зумів відвести загрозу!

В дебюті другого тайму команди обмінялися неточними ударами, а перспективну контратаку Динамо Брест зіпсував Биков, який віддав невдалий пас на Савіцького. На 66-й хвилині Міліч лише дивом не переправив м'яч у ворота Динамо з гострого кута – круглий пролетів повз дальню стійку. Ще один момент завершився ефектним сейвом Ігнатовіча після удару Баги в ближню дев'ятку.

Під завісу основного часу Мілевський впав у штрафному БАТЕ – пенальті просив чи не весь Брест, але арбітр був невблаганним. Екстра-тайм, здавалося, веде до серії пенальті. Але на 120+1-й хвилині після чергового стандарту та хаосу у штрафному брестців Волков таки переправив м'яч у ворота.

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