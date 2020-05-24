Динамо Брест з Мілевським драматично програло БАТЕ у фіналі Кубка Білорусі на останніх секундах екстра-тайму

БАТЕ переміг Динамо Брест (1:0) у фіналі Кубка Білорусі 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Білорусі 2019/20. Фінал

БАТЕ – Динамо Брест – 1:0

Гол: Волков, 120+1

Матч БАТЕ – Динамо Брест стартував о 17:00. Обидві команди мали у клубному музеї по 3 завойовані Кубка Білорусі – переможець фіналу ставав одноосібним рекордсменом турніру. Динамо Брест та БАТЕ зустрічалися у фіналі сезону 2017/18 – тоді динамівці виявилися сильнішими з рахунком 3:2. Минулого тижня ці ж команди з'ясовували сильнішого в матчі чемпіонату – поєдинок завершився перемогою команди з Борисова, а м'яч Артема Мілевського став лише голом престижу для Динамо Брест.

Мілевський забив, а Динамо Брест програло репетицію фіналу Кубка Білорусі – відео голів та огляд матчу

Поєдинок проходив на мінському стадіоні Динамо та у присутності вболівальників – як відомо, білоруська влада не вводила карантин на території країни. Щоправда, аншлагу на трибунах не було – арена була заповненою заледве на 50%.

У стартовому складі Динамо вийшли два українці – Артем Мілевський та Олександр Нойок. Євген Хачеріді, який відбув 5-матчеву дискваліфікацію, опинився у запасі. До слова, 35-річний екс-форвард збірної України виграв з брестською командою вже 5 трофеїв – чемпіонство, Кубок та 3 Суперкубки. Непоганими здобутками міг похизуватися і Нойок, який став чемпіоном у сезоні-2019 та двічі підіймав над головою Суперкубок Білорусі. А от для Хачеріді перемога у фіналі означала другий трофей з Динамо Брест – після Суперкубка-2020.

Вже на першій хвилині Мілевський намагався ефектно пробити у падінні, але не влучив по м'ячу. Динамо Брест розпочало куди краще – Артем та Ко буквально не давали супернику вийти з його половини поля. На 6-й хвилині хороший момент втратив Нойок, який невдало виконав штрафний метрів з 23-х. М'яч полетів значно вище рамки, хоча позиція була дуже хорошою. Мілевський знову взяв гру на себе – ривок українця правим флангом призвів до кутового. Подача Нойка нічим небезпечним не завершилася, а от стандарт біля воріт Динамо цілком міг закінчитися голом. Голкіпер ледь не випустив м'яч із рук, але виправився буквально в останній момент.

На 19-й хвилині вже БАТЕ міг забивати, проте небезпечний простріл з флангу зумів перервати захисник Динамо. Якби не він – одразу двоє гравців команди з Борисова могли заносити м'яч у порожні ворота. БАТЕ перехопив ініціативу – ще один хороший навіс призвів до кутового, який не завершився ударом. А от після дальнього пострілу Драгуна Ігнатовіч перевів м'яч на кутовий – перша серйозна дія воротаря динамівців. Спроба Кисляка була менш вдалою – значно вище. Загалом, у першу чверть матчу команди віддавали перевагу саме ударам з середньої та дальньої дистанцій, проте без особливого успіху.

Черговий кутовий БАТЕ призвів до супермоменту – після рикошету м'яч опинився у футболіста БАТЕ в межах воротарського, але Биков у відчайдушному підкаті зумів відвести загрозу! Нойок у відповідь розрядив свою гармату ударом з льоту – невдало. Наприкінці тайму БАТЕ втратив основного центрбека – досвідчений Єгор Філіпенко через травму змушений був залишити поле. Практично одразу Мілевський класним пасом знайшов Савіцького, але удар Павла з лінії штрафної був занадто слабким – Чічкан не відчув жодних проблем. Зрештою, свисток арбітра про перерву зафіксував нулі на табло.

В дебюті другого тайму команди обмінялися неточними ударами, а перспективну контратаку Динамо Брест зіпсував Биков, який віддав невдалий пас на Савіцького. Мілевський віддав на Гордейчука, той закручував у дальній кут – лише кутовий. БАТЕ відповів проривом Скавиша, який двічі зробив посміховисько із захисника, проте Габі Кікі у підкаті заблокував небезпечний простріл.

На 66-й хвилині Міліч, який щойно вийшов на заміну, лише дивом не переправив м'яч у ворота Динамо з гострого кута – круглий пролетів повз дальню стійку. Ще один момент завершився ефектним сейвом Ігнатовіча після удару Баги в ближню дев'ятку. Подача з кутового – той же Бага пробив через себе в руки голкіперу! У другому таймі БАТЕ значно більше награв на гол, а от у Динамо гра відверто розклеїлася. Мілевський, який переважно і створював креатив, відверто втомився, а інші динамівці не могли взяти приклад з українця. Гра котилася до екстра-таймів, що, схоже, не влаштовувало лише БАТЕ. Лідер чемпіонату продовжував тиснути, і вже Філіповіч не влучив у ворота, випередивши Бикова.

Лише на 82-й хвилині арбітр матчу показав першу жовту картку. Такої "честі" удостоївся Олександр Нойок, який зірвав контратаку в центрі поля. Заслужене попередження для українського хавбека. Тут же Мілевський впав у штрафному БАТЕ – пенальті просив чи не весь Брест, але арбітр був невблаганним. Артем, звісно, падав красиво, проте Яблонський все ж тримав руку на плечі знаменитого форварда.

На останній хвилині Динамо могло вирвати перемогу. Мілевський скинув на Савіцького, той залишив м'яч Лаптєву, а удар центрфорварда був невлучним. Це був останній шанс у основний час. Вперше з 2017 року фінал Кубка Білорусі перейшов у екстра-тайм – цікаво, що тоді Динамо Брест лише в серії пенальті обіграло солігорський Шахтар (10:9).

Екстра-тайм розпочався розкішно – з двох супершансів біля воріт обох команд. Спершу Савіцький зі штрафного влучив у хрестовину, а в наступній атаці Ігнатовіч впорався з пострілом Скавиша. А от на 105-й хвилині наставник Динамо Брест отримав серйозні проблеми. Мілевський травмувався в одному з епізодів та, накульгуючи, змушений був залишити поле. На другий екстра-тайм замість Артема, який не приховував розчарування, вийшов Сергій Кривець.

На 108-й хвилині рахунок мав ставати 1:0. Віллюмссон, який вийшов на заміну, з двох метрів не влучив у порожній кут воріт Динамо. Дивовижний промах форварда БАТЕ. Здавалося, справа йде до пенальті, але після чергового стандарту та хаосу у штрафному Волков переправив м'яч у ворота. 1:0 – часу відігратися у Динамо не було. БАТЕ вчетверте виграв Кубок Білорусі та став рекордсменом турніру.