БАТЭ – Динамо Брест – 1:0 – видео гола и обзор финала Кубка Беларуси

Борисовский БАТЭ победил брестское Динамо и завоевал Кубок Беларуси. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов матча БАТЭ – Динамо Брест.

Кубок Беларуси 2019/20. Финал

БАТЭ – Динамо Брест – 1:0

Гол: Волков, 120+1

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Уже на первой минуте Милевский пытался эффектно пробить в падении, но не попал по мячу. На 6-й минуте хороший момент упустил Нойок, неудачно исполнив штрафной метров с 23-х – мяч полетел значительно выше рамки.

На 19-й минуте уже БАТЭ мог забивать, однако опасный прострел с фланга сумел прервать защитник Динамо. Впоследствии очередной угловой БАТЭ привел к супермоменту – после рикошета мяч оказался у футболиста БАТЭ в пределах вратарской, но Быков в отчаянном подкате сумел отвести угрозу!

В дебюте второго тайма команды обменялись неточными ударами, а перспективную контратаку Динамо Брест испортил Быков, отдав неудачный пас на Савицкого. На 66-й минуте Милич лишь чудом не переправил мяч в ворота Динамо с острого угла – круглый пролетел мимо дальней штанги. Еще один момент завершился эффектным сейвом Игнатовича после удара Баги в ближнюю девятку.

Под занавес основного времени Милевский упал в штрафной БАТЭ – пенальти просил едва ли не весь Брест, но арбитр был неумолим. Экстра-тайм, казалось, ведет к серии пенальти. Но на 120+1-й минуте после очередного стандарта и хаоса в штрафной брестчан Волков таки переправил мяч в ворота.

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