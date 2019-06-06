Барцальї не виключає приходу Гвардіоли в Ювентус

Ветеран Ювентуса Андреа Барцальї висловив свою думку щодо майбутнього головного тренера команди.

"Люди бачать Саррі на посаді головного тренера, але рішення досі не прийняте і ще багато кандидатів у списку.

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Я не знаю, яка ситуація в Юве, але йдуть чутки щодо Хосепа Гвардіоли, і можна помріяти. Більше того, ніхто не вірив, що сюди перейде Кріштіану Роналду, але мрії збуваються. Подивимось, хто буде, коли клуб зробить офіційну заяву.

Аллегрі працював під тиском протягом 5 років і його часто критикували, але він продовжив переможний шлях Антоніо Конте", – цитує Барцальї goal.com.

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