Барцальи и Аллегри попрощались с Ювентусом: слезы, коридор почета, признание игроков и болельщиков

Защитник Ювентуса Андреа Барцальи и наставник команды Массимилиано Аллегри провели свои последние домашние матчи с "бьянконери".

Перед поединком предпоследнего тура чемпионата Италии игроки Ювентуса устроили коридор почета Андреа Барцальи, для которого этот поединок стал последним в футболке туринцев в домашних стенах. На 60-й минуте матча Манджукич заменил 38-летнего защитника.

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Барцальи обнялся с каждым игроком Ювентуса и не смог сдержать слезы. На скамейке запасных защитника успокаивал Массимилиано Аллегри. Многие фанаты "бьянконери" растянули плакаты с благодарностью легендарному защитнику.

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После окончания поединка игроки Ювентуса поблагодарили Аллегри и Барцальи, поподкидав мужчин на руках.