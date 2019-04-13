Барцальї оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону

Захисник "б'янконері" Андреа Барцальї після поразки Ювентуса від СПАЛа оголосив, що повісить бутси на цвях після завершення поточного сезону.

"Я багато думав про майбутнє і вирішив завершити кар'єру в червні. У найближчі кілька місяців вирішу, чим займатимуся після закінчення виступів.

СПАЛ – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У дитинстві я мріяв грати в футбол. Я завжди робив це з великим ентузіазмом. Я повинен знайти те, що викликає у мене стільки ж ентузіазму", – цитує 37-річного захисника Football-Italia.

Зазначимо, Барцальї виступає за Ювентус з 2011 року. За цей час він встиг стати семиразовим чемпіоном Італії. Також у активі Андреа "золото" Бундесліги, яке він здобув у складі Вольфсбурга. Окрім цього, оборонець є чемпіоном світу 2006-го року у складі збірної Італії.

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