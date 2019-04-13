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СПАЛ – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

19:00 307 Читать на русском
СПАЛ – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу
СПАЛ – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус на виїзді без Роналду програв СПАЛу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

49’ Кевін Боніфаці
74’ Серджіо Флоккарі
 
Мойзе Кін 30’
30’ Мойзе Кін
49’ Кевін Боніфаці
74’ Серджіо Флоккарі

Навіть нічия у матчі дозволяла Ювентусу стати чемпіоном Італії достроково, але не так сталося, як гадалося. Для "б'янконері" усе починалося непогано: Кін відкрив рахунок у матчі на 30-й хвилині.

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Однак вже на початку другої 45-хвилинки СПАЛ спромігся відновити паритет зусиллями Боніфаці, який відзначився після розіграшу кутового. А на 74-й хвилині СПАЛ шокував туринців вийшовши вперед і встановивши остаточний рахунок.

Після цієї перемоги СПАЛ набрав 35 очок і піднявся на 13 місце, Ювентус залишився на першій сходинці. Вже завтра туринці можуть стати чемпіонами Італії, за умови, якщо Наполі не зможе перемогти К’єво.

Теги
Ювентус Ювентус Італія СПАЛ - Ювентус Відеоновини СПАЛ СПАЛ
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