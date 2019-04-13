СПАЛ – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус на виїзді без Роналду програв СПАЛу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Навіть нічия у матчі дозволяла Ювентусу стати чемпіоном Італії достроково, але не так сталося, як гадалося. Для "б'янконері" усе починалося непогано: Кін відкрив рахунок у матчі на 30-й хвилині.

СПАЛ не дозволив Ювентусу достроково завоювати чемпіонство: 32-й тур Серії А, матчі суботи

Однак вже на початку другої 45-хвилинки СПАЛ спромігся відновити паритет зусиллями Боніфаці, який відзначився після розіграшу кутового. А на 74-й хвилині СПАЛ шокував туринців вийшовши вперед і встановивши остаточний рахунок.

Після цієї перемоги СПАЛ набрав 35 очок і піднявся на 13 місце, Ювентус залишився на першій сходинці. Вже завтра туринці можуть стати чемпіонами Італії, за умови, якщо Наполі не зможе перемогти К’єво.