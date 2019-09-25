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Барцальї офіційно повернувся у Ювентус

18:23 347 Читать на русском
Барцальї офіційно повернувся у Ювентус
Андреа Барцальї / ФК Ювентус

Колишній оборонець туринського Ювентуса Андреа Барцальї повернувся до команди, що стала для нього рідною домівкою.

Екс-центрбек "Старої синьйори" увійшов до тренерського штабу Мауріціо Саррі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Такий розвиток подій очікувався ще влітку, відразу після завершення кар'єри Барцальї. Проте, в липні стало відомо, що він відмовився стати помічником Саррі. Тепер же ветеран туринців, який раніше закінчив тренерські курси в Коверчано, отримав посаду технічного асистента.

Андреа Барцальї провів у складі Ювентуса 9 сезонів у статусі футболіста й завоював загалом 16 трофеїв, зокрема, і 8 чемпіонських титулів. Також уродженець Тоскани виступав за Асколі, К'єво, Палермо, низку інших італійських клубів і німецький Вольфсбург.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Андреа Барцальї Андреа Барцальї
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