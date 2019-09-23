Ювентус влаштує терміновий розпродаж, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей, – ЗМІ

Керівництво туринського Ювентуса готує великий розпродаж гравців, щоб збалансувати клубний бюджет і відповідати вимогам УЄФА щодо фінансового фейр-плей.

"Стара синьйора" може відпустити кількох гравців першої команди в найближче трансферне вікно задля впорядкування бюджету, стверджує Calcio Mercato.

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За інформацією видання, Юве необхідно зібрати орієнтовно 300 млн євро. Така сума дозволить перекрити видатки "б'янконері", викликані затратами на трансфер Кріштіану Роналду (100 млн у євровалюті) та його зарплату, а також відповідати вимогам фінансового fair-play. Претендентами на від'їзд із Турина є півзахисники Блез Матюйді, Емре Джан, Міралем П'яніч, а також нападник Пауло Дибала.

Крім того, боси Ювентуса продовжують перемовини щодо продажу до катарської Аль-Гарафи форварда Маріо Манджукіча.

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