Барцальї відмовився стати помічником Саррі

Колишній захисник Ювентуса Андреа Барцальї не впевнений, чи хоче розпочинати кар'єру тренера.

"Зараз у мене все добре, і я абсолютно не сумую за футболом. Чи збираюсь я стати тренером? Навіть не знаю. Я сумніваюся, що зможу стати видатним тренером, хоча, коли грав, намагався запам'ятовувати все найкраще, що було в методиках кожного з фахівців, з якими я працював", – поділився Барцальї в коментарі SportMediaset.

Барцальї може стати помічником Саррі в Ювентусі

Нагадаємо, новий тренера Ювентуса Мауріціо Саррі поки не сформував тренерський штаб і сподівався, що Барцальї стане одним із його помічників.

Зазначимо, що Андреа прибув в Коверчано на курси для гравців, які завершили ігрову кар'єру, організовані федерацією футболу Італії. Після їх завершення випускники зможуть отримати тренерські ліцензії УЄФА категорії "В".

До слова, уродженець Тоскани провів у складі "Старої синьйори" 9 сезонів у статусі футболіста й завоював загалом 16 трофеїв, зокрема, і 8 чемпіонських титулів. Також Андреа Барцальї виступав за Асколі, К'єво, Палермо, низку інших італійських клубів і німецький Вольфсбург.

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